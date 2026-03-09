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Questões de Família

Crianças: caso de exposição "indevida" ou lição de comportamento?

Ouça a análise do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 09 de Março de 2026 às 11:15

Publicado em 

09 mar 2026 às 11:15
Crianças
Crianças Crédito: Crianças
Viralizou nas redes sociais! Na última semana, um vídeo que atingiu milhões de visualizações mostrou um pai que decidiu levar o filho, de cinco anos, até uma delegacia após o menino pegar um perfume sem pedir autorização em uma loja. O caso aconteceu na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. De acordo com o pai, não houve intenção de furto ou maldade, foi “coisa de criança”. Ainda assim, ele optou por mostrar ao filho, de forma prática, que não se deve pegar algo que não é seu. A família retornou ao estabelecimento, efetuou o pagamento do produto e, em seguida, foi até uma delegacia para reforçar a orientação. 
Nas redes sociais, para algumas pessoas a atitude dos pais foi vista como um gesto de amor, cuidado e responsabilidade. Para outras, a situação pode gerar uma exposição indevida da criança. É sobre esse tipo de situação que o comentarista José Eduardo Coelho Dias trata nesta edição do "Questões de Família". Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 09-03-26.mp3

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