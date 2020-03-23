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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Coronavírus e o direito: como fica a guarda compartilhada?

Ouça análise do comentarista José Eduardo Coelho Dias e do advogado Conrado Paulino da Rosa

Publicado em 23 de Março de 2020 às 10:35

Publicado em 

23 mar 2020 às 10:35
Nesta segunda-feira (23), o comentarista José Eduardo Coelho Dias fala sobre as questões de família em tempos de coronavírus. Um dos assuntos do Direito de Família que estão em voga é a guarda compartilhada durante a quarentena, que orienta o isolamento das pessoas dentro de suas casas. O comentarista avalia se pais divorciados que tem guarda compartilhada podem ser afastados do contato com os filhos devido à pandemia. Quem também participa da conversa é Conrado Paulino da Rosa, advogado, Pós-Doutor em Direito e professor.
Questões de Família - 23-03-20

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