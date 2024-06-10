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Questões de Família

Contratos de namoro: entenda o que são e como funcionam!

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 10 de Junho de 2024 às 11:15

Publicado em 

10 jun 2024 às 11:15
Para proteger patrimônios e herdeiros futuros, casais têm optado pelo Contrato de Namoro
Para proteger patrimônios e herdeiros futuros, casais têm optado pelo Contrato de Namoro Crédito: Git Stephen Gitau/ Pexels
Na semana do Dia dos Namorados, recordado na próxima quarta-feira, 12 de junho, o clima é de amor! Levantamento feito pelo Colégio Notarial do Brasil (CNB) revela que o número de contratos de namoro firmados entre casais aumentou 35% em 2023, na comparação com o ano anterior e bateram recorde no país. No Brasil, entre 2016 e 2024 foram realizados 608 contratos de namoro, com aumento de 35% em 2023 e de 384% desde a instituição deste instrumento jurídico. É nesse clima que, nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias explica o que é, como funciona e a diferença do contrato de namoro para uma união estável, por exemplo. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 10-06-24.mp3

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