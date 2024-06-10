Contratos de namoro: entenda o que são e como funcionam!

Na semana do Dia dos Namorados, recordado na próxima quarta-feira, 12 de junho, o clima é de amor! Levantamento feito pelo Colégio Notarial do Brasil (CNB) revela que o número de contratos de namoro firmados entre casais aumentou 35% em 2023, na comparação com o ano anterior e bateram recorde no país. No Brasil, entre 2016 e 2024 foram realizados 608 contratos de namoro, com aumento de 35% em 2023 e de 384% desde a instituição deste instrumento jurídico. É nesse clima que, nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias explica o que é, como funciona e a diferença do contrato de namoro para uma união estável, por exemplo. Ouça a conversa completa!