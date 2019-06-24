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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Contrato de namoro: modalidade é válida ou não pela justiça?

Quem debate o tema é o comentarista José Eduardo Coelho Dias e a advogada Nathalia Lessa, especialista em Direito de Família e Sucessões

Publicado em 24 de Junho de 2019 às 11:20

Publicado em 

24 jun 2019 às 11:20
Você já pensou em fazer um contrato de namoro? Muitos casais estão procurando estabelecer por escrito esta condição para evitar que a relação seja caracterizada futuramente como uma união estável. Nesta segunda-feira (24), no quadro Questões de Família, o comentarista José Eduardo Coelho Dias e a advogada Nathalia Lessa, especialista em Direito de Família e Sucessões, debatem o tema.  A questão é a seguinte: o contrato de namoro é válido ou não perante a justiça? Acompanhe:
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 24-06-19

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