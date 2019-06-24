Contrato de namoro: modalidade é válida ou não pela justiça?

Você já pensou em fazer um contrato de namoro? Muitos casais estão procurando estabelecer por escrito esta condição para evitar que a relação seja caracterizada futuramente como uma união estável. Nesta segunda-feira (24), no quadro Questões de Família, o comentarista José Eduardo Coelho Dias e a advogada Nathalia Lessa, especialista em Direito de Família e Sucessões, debatem o tema. A questão é a seguinte: o contrato de namoro é válido ou não perante a justiça? Acompanhe: