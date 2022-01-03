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Questões de Família

Cônjuges com regime de separação legal podem fazer pacto mais restritivo

Ouça a análise do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 12:20

Publicado em 

03 jan 2022 às 12:20
Casamento, casal, noivado, aliança
Casal Crédito: Pexels
Nesta edição do Questões de Família, José Eduardo Coelho Dias traz como destaque a informação de que é possível que os cônjuges unidos sob o regime de separação obrigatória de bens estabeleçam, em acréscimo a esse regime protetivo, um pacto antenupcial convencionando a separação total de bens e afastando a incidência da Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo a qual, no regime de separação obrigatória – também chamado de separação legal –, comunica-se o patrimônio adquirido na constância do casamento. 
"Em resumo é o seguinte: quem tem mais de 70 anos só pode se casar no regime da separação total de bens - é regime obrigatório. Mas por conta de uma súmula antiga do STF é possível ter uma comunicação entre esses bens adquiridos na constância do casamento. Aí o que o STJ [Superior Tribunal de Justiça] reconheceu? A possibilidade de, além do regime já ser obrigatório, as partes fazerem um pacto antenupcial, pra tornar ainda mais restritivo o regime. Então, podemos explicar o que é o pacto antenupcial, o planejamento sucessório e regime de bens", explica. Ouça a conversa completa!
Questões de Família - 03-01-22.mp3

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