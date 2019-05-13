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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Conheça a Rafa: Ronda de Apoio à Família que funciona em Cachoeiro

O projeto visa atender mulheres vítimas de violência doméstica familiar, fazendo visitas tranquilizadoras e procurando entender a realidade vivida dentro da casa

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 11:30

Publicado em 

13 mai 2019 às 11:30
Nesta segunda-feira (13), no quadro Questões de Família, você vai conhecer detalhes do projeto Ronda de Apoio à Família, conhecido como “Rafa”. Criado em 2017, em Cachoeiro de Itapemirim, o projeto visa atender mulheres vítimas de violência doméstica familiar, fazendo visitas tranquilizadoras e procurando entender a realidade vivida dentro da casa.  Além disso, a “Rafa” também desenvolve o Rope, Ronda de Prevenção Escolar, para identificar nas escolas episódios de violência causados dentro das famílias. Acompanhe como funciona em uma entrevista com o subsecretário de Segurança de Cachoeiro de Itapemirim, Athos Alves e a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias. 
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 13-05-19

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