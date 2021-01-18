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Confira o passo a passo para realizar um divórcio extrajudicial

Ouça o Questões de Família desta segunda (18), com José Eduardo Coelho Dias e o tabelião Lúcio Alexandre dos Santos, convidado desta edição

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 11:22

Publicado em 

18 jan 2021 às 11:22
O assunto é divórcio Crédito: Arquivo
O assunto é divórcio! Nesta edição do Questões de Família, o comentarista José Eduardo Coelho Dias explica o que é e como funciona o chamado divórcio extrajudicial. Também participa do quadro o tabelião Lúcio Alexandre dos Santos, do Cartório de Pendanga, em Ibiraçu. De forma geral, o divórcio extrajudicial é o procedimento realizado em cartório, sem a necessidade de processo judicial. Desde o ano de 2007 essa modalidade de divórcio é possível. O comentarista salienta: "Deixe pra o judiciário o que você não consegue resolver sozinho. Se tiver um consenso, faça um acordo e só homologue no judiciário". Ouça!
Questão de Familia - 18-01-21.mp3
 

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