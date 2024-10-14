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Questões de Família

Como funciona a tributação no planejamento sucessório

Ouça as participações do comentarista José Eduardo Coelho Dias e do advogado Julio Cesar Morosky Filho

Publicado em 14 de Outubro de 2024 às 10:20

Publicado em 

14 out 2024 às 10:20
Imagem Edicase Brasil
[Edicase] impostos (Imagem: ImageFlow | Shutterstock) Crédito:
Quando envolve o assunto dinheiro, os processos de família costumam despertar dúvidas e geram disputas. Nesta edição do "Questões de Família", o assunto em destaque, com o comentarista José Eduardo Coelho Dias, é como ocorre a tributação no planejamento sucessório. É importante destacar que o planejamento sucessório vai além da ideia de "economia". É uma forma, explicam especialistas, de trazer segurança no processo de família, evitando brigas e disputas judiciais. Quem participa da conversa é o advogado especialista em Direito Tributário, Julio Cesar Morosky Filho, membro da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Espírito Santo (OAB-ES).
CBN - Questões de Família -14-10-24.mp3

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