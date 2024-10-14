Como funciona a tributação no planejamento sucessório

Quando envolve o assunto dinheiro, os processos de família costumam despertar dúvidas e geram disputas. Nesta edição do "Questões de Família", o assunto em destaque, com o comentarista José Eduardo Coelho Dias, é como ocorre a tributação no planejamento sucessório. É importante destacar que o planejamento sucessório vai além da ideia de "economia". É uma forma, explicam especialistas, de trazer segurança no processo de família, evitando brigas e disputas judiciais. Quem participa da conversa é o advogado especialista em Direito Tributário, Julio Cesar Morosky Filho, membro da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Espírito Santo (OAB-ES).