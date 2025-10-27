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Questões de Família

Como funciona a escuta de crianças e adolescentes na justiça?

Ouça a participação da psicóloga Glicia Brazil e do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 27 de Outubro de 2025 às 10:48

Publicado em 

27 out 2025 às 10:48
A família, que mora em Vitória, conseguiu na Justiça o direito de colocar o nome dos três pais e da mãe, além da guarda compartilhada entre os pais.
família Crédito: Freepik
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias finaliza a série especial do mês de outubro sobre os direitos e deveres das crianças nas relações familiares. Nesse episódio, o destaque é sobre a escuta nos processos judicias. Quem participa da conversa é a psicóloga Glicia Brazil, que atuou por mais de duas décadas no quadro do Pode Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, com atuação em varas de Família, Criminal e em Depoimento Especial de Criança e Adolescente.
Eles discutem, na prática, quando e como as crianças e adolescentes são ouvidos. De forma geral, as crianças e adolescentes são ouvidos como forma de prova de algo que diz respeito a vida delas. Como exemplos estão as ação de guarda, convivência e onde haja notícia de violência, seja da criança e do adolescente como vítima ou testemunha da violência. 
Questões de Família - 27-10-25

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