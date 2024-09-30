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Questões de Família

Como fazer o planejamento sucessório em empresas familiares?

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 10:11

Publicado em 

30 set 2024 às 10:11
Planejamento Financeiro
Planejamento Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Questões de Família", na série do mês dedicada ao assunto planejamento sucessório, o destaque com o comentarista José Eduardo Coelho Dias é, em especial, o planejamento sucessório nas empresas familiares. O que é, como funciona e como fazê-lo da melhor forma. De forma geral, trata-se de um planejamento que define, em momento anterior à morte do administrador ou gestor da empresa, como irá ocorrer a sucessão patrimonial de uma empresa aos seus herdeiros. Muitas das vezes esse processo familiar, sem a devida organização e planejamento, pode trazer conflitos e disputas entre os herdeiros. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 30-09-24,.mp3

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