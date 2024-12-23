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Questões de Família

'Como faço para comprovar a união estável?' Especialista explica!

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 10:43

Publicado em 

23 dez 2024 às 10:43
União estável
União estável Crédito: shutterstock
O assunto em destaque nesta edição do "Questões de Família", com o comentarista José Eduardo Coelho Dias, é sugestão de um ouvinte que encaminhou a seguinte mensagem: "Um enteado pode pedir a anulação de uma união estável? Quais são os procedimentos?". Diante do questionamento, o comentarista explica, então, o que é uma união estável, como se faz a prova de sua existência e se alguém pode pedir a declaração de nulidade de uma união estável. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 23-12-24.mp3

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