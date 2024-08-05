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Questões de Família

Como e por que pode ser feita a emancipação de um menor de idade?

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 05 de Agosto de 2024 às 11:07

Publicado em 

05 ago 2024 às 11:07
Justiça
Justiça, juiz, direito, advogado, martelo, livro Crédito: Pixabay
O assunto em destaque nesta edição do "Questões de Família", com o comentarista José Eduardo Coelho Dias, é a emancipação de menores de idade. A emancipação é um ato irrevogável e, por isso, os pais devem ter plena convicção de que o menor possui maturidade suficiente para praticar e responder civilmente por todos os seus atos. Por meio da emancipação, os pais podem voluntariamente antecipar, ao menor com idade entre 16 e 18 anos, os efeitos da capacidade civil plena. O comentarista traz um tira-dúvidas sobre o assunto. O que é, como funciona e as regras para ocorrer a emancipação. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 05-08-24

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