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Questões de Família

Como deve ser a pensão alimentícia de um pai milionário?

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 17 de Junho de 2024 às 10:40

Publicado em 

17 jun 2024 às 10:40
Pensão alimentícia
Pensão alimentícia Crédito: Pixabay
Nesta edição do “Questões de Família”, o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque a notícia que o valor da pensão alimentícia pago pelo jogador de futebol do Real Madrid, Éder Militão, para sua filha Cecília, de quase dois anos, voltou a ser assunto nas redes sociais nas últimas semanas. A modelo e influenciadora Karoline Lima, mãe da menina, postou uma série de stories dizendo que Éder teria interrompido os pagamentos de profissionais que cuidam da criança depois que ela se mudou para o Rio de Janeiro para viver um novo relacionamento com Léo Pereira, jogador do Flamengo.
A modelo diz que sua filha recebe uma pensão alimentícia de seis salários mínimos — o que equivale a R$ 8.472 —, e que o jogador arca com despesas como plano de saúde, R$ 10 mil para aluguel, atividades extracurriculares, o salário de uma babá e de uma empregada doméstica. O gesto de Militão chamou atenção porque os gastos com Cecília não representam 1% do salário pago pelo Real Madrid ao zagueiro, que recebe 6 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 34 milhões), segundo o portal ge. As informações são do “G1”. Afinal, como é o cálculo de uma pensão alimentícia? Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família -17-06-24.mp3

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