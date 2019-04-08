Como a psicanálise e a justiça ajudam a atravessar o fim do amor?

Nesta edição do Questões de Família o comentarista José Eduardo Coelho Dias debate o fim do relacionamento amoroso, não apenas do ponto de vista jurídico. Quem também participa da conversa é Sandra Flanzer, psicanalista, escritora, doutora em Teoria Psicanalítica.

O fim de um relacionamento envolve não somente a lei, mas também as emoções. Sandra Flanzer estará em Vitória nesta quarta-feira (10), para participar de mais uma edição do evento ‘Encontros do Saber’, que acontece a partir das 9 horas, no Auditório da Rede Gazeta.

Desta vez o encontro debaterá o tema “O fim do amor: o término dos relacionamentos sob a ótica da Psicanálise e do Direito” e contará também com a participação da Andréa Pachá, juíza de Direito e Conselheira do Centro de Defesa dos Direitos Humanos.