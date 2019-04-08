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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Como a psicanálise e a justiça ajudam a atravessar o fim do amor?

Ouça o debate no Questões de Família desta segunda-feira (08)

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 10:37

Publicado em 

08 abr 2019 às 10:37
Nesta edição do Questões de Família o comentarista José Eduardo Coelho Dias debate o fim do relacionamento amoroso, não apenas do ponto de vista jurídico. Quem também participa da conversa é Sandra Flanzer, psicanalista, escritora, doutora em Teoria Psicanalítica.
O fim de um relacionamento envolve não somente a lei, mas também as emoções. Sandra Flanzer estará em Vitória nesta quarta-feira (10), para participar de mais uma edição do evento ‘Encontros do Saber’, que acontece a partir das 9 horas, no Auditório da Rede Gazeta.
Desta vez o encontro debaterá o tema “O fim do amor: o término dos relacionamentos sob a ótica da Psicanálise e do Direito” e contará também com a participação da Andréa Pachá, juíza de Direito e Conselheira do Centro de Defesa dos Direitos Humanos. 
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 08-04-19

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