Como a descoberta do câncer de mama interfere na relação familiar?

Nesta edição do Questões de Família, no mês que recorda a campanha do "Outubro Rosa", José Eduardo Coelho Dias traz como destaque de que maneira a descoberta de um câncer de mama por parte da mulher interfere nas relações familiares dentro de casa. O comentarista aponta, por exemplo, que apesar do apoio dos companheiros ser fundamental para auxiliar na autoestima e reduzir os impactos do tratamento nas pacientes com câncer de mama, muitos acabam as abandonando e a doença pode virar motivo de separação e divórcio entre o casal. Quem também participa da conversa e ajuda a entender esse momento do ponto de vista psicológico, é a comentarista do CBN Cotidiano, às terças e quintas, a psicóloga Adriana Müller. Como esse momento pode ser enfrentado a fim de se evitar uma consequência judicial? Acompanhe!