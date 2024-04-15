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Questões de Família

Código Civil e o Direito de Família: especialistas analisam mudanças!

Ouça o debate entre o comentarista José Eduardo Coelho Dias e o Professor de Direito de Família e Sucessões, Rolf Madaleno

Publicado em 15 de Abril de 2024 às 10:36

Publicado em 

15 abr 2024 às 10:36
Código de Processo Civil é uma excelente ferramenta para operadores do Direito
Código de Processo Civil Crédito: Sora Shimazaki/ Pexels
Ao longo deste mês de abril, numa série de explicações sobre a reforma do Código Civil e os impactos no Direito de Família, o comentarista José Eduardo Coelho Dias recebe, no "Questões de Família", especialistas que têm participado de discussões sobre o tema. O advogado Rolf Madaleno, professor de Direito de Família e Sucessões, membro da comissão de juristas nomeados pelo Senado Federal para a reforma e atualização do Código Civil, é o convidado da semana. Um dos temas que gerou mais divergências entre os juristas, na comissão responsável pela revisão do Código Civil, foi o direito de família.
Foi aprovada, por exemplo, a ampliação do conceito de família para incluir vínculos não conjugais, que agora passam a se chamar parentais. A proposta visa a garantir a esses grupos familiares direitos e deveres, e busca reconhecer o parentesco da socioafetividade, quando a relação é baseada no afeto e não no vínculo sanguíneo. A proposta prevê uma nova modalidade de divórcio ou dissolução de união estável, que poderá ser solicitada de forma unilateral. Ou seja, mesmo sem consenso, uma só pessoa do casal poderá requerer a separação, sem a necessidade de uma ação judicial.
Atualmente, existem três tipos de divórcio: judicial, quando há divergência; consensual; e extrajudicial, que pode ser feito em cartórios com consenso do casal e condições específicas. As informações são da "Agência Senado". Ouça a conversa completa!
CBN - CBN - Questões de Família - 15-04-24

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