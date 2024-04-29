Código Civil e Família: o que muda na herança digital?

Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias continua a série de explicações sobre a reforma do Código Civil e as implicações e mudanças no Direito de Família. Dessa vez, o convidado é o advogado e professor Mário Delgado, membro da Comissão Especial do Senado para Reforma do Código Civil e relator da subcomissão de Direito das Sucessões. "Um tema bem atual, em meio as discussões é a questão da herança digital, quer dizer, o que acontece com as redes sociais, o WhatsApp e tal, depois que você morre. Esse é um tema bem atual", explica. Com relação a herança digital, a ideia, segundo os juristas, é que os bens digitais de uma pessoa falecida, tais como senhas, dados financeiros, perfis em redes sociais e programas de recompensa, como milhas de companhias aéreas, façam parte da herança. Ouça a conversa completa!