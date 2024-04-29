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Questões de Família

Código Civil e Família: o que muda na herança digital?

Ouça a participação do advogado e professor Mário Delgado, membro da Comissão Especial do Senado para Reforma do Código Civil

Publicado em 29 de Abril de 2024 às 10:32

Publicado em 

29 abr 2024 às 10:32
Prefeituras investem em chatbots para atender população pelo computador e celular
 computador e celular Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias continua a série de explicações sobre a reforma do Código Civil e as implicações e mudanças no Direito de Família. Dessa vez, o convidado é o advogado e professor Mário Delgado, membro da Comissão Especial do Senado para Reforma do Código Civil e relator da subcomissão de Direito das Sucessões. "Um tema bem atual, em meio as discussões é a questão da herança digital, quer dizer, o que acontece com as redes sociais, o WhatsApp e tal, depois que você morre. Esse é um tema bem atual", explica. Com relação a herança digital, a ideia, segundo os juristas, é que os bens digitais de uma pessoa falecida, tais como senhas, dados financeiros, perfis em redes sociais e programas de recompensa, como milhas de companhias aéreas, façam parte da herança. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família -29-04-24.mp3
Patrimônio digital: Define patrimônio digital como os perfis e senhas de redes sociais, criptomoedas, contas de games, fotos, vídeos, textos e milhas aéreas O patrimônio digital pode ser herdado e descrito em testamento. Sucessores legais podem pedir a exclusão ou conversão em memorial dos perfis em redes sociais de pessoas falecidas (Fonte: Senado Federal). 

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