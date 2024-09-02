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Questões de Família

Cláusula de reversão em patrimônio: o que é e como funciona?

Ouça as explicações do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 11:06

Publicado em 

02 set 2024 às 11:06
Herança, disputa entre herdeiros
Herança, disputa entre herdeiros Crédito: Freepik
O assunto em destaque nesta edição do "Questões de Família", com o comentarista José Eduardo Coelho Dias, é a chamada "cláusula de reversão" e como isso pode trazer segurança e conforto no planejamento sucessório. De forma geral, a cláusula de reversão é uma disposição legal inserida no âmbito do planejamento sucessório, especialmente associada às doações. Pelo Código Civil, essa cláusula permite que o doador estipule a condição de que os bens doados retornem ao seu patrimônio caso o donatário venha a falecer antes dele ou mesmo caso queria retornar ao status quo sem qualquer motivo aparente. O comentarista explica. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 02-09-24.mp3
[fonte: portal Migalhas]

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