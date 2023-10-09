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Questões de Família

Celebridades dizem que não pretende deixar herança aos filhos; é possível no Brasil?

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 10:15

Publicado em 

09 out 2023 às 10:15
Briga por herança divide famílias
Briga por herança divide famílias Crédito: Amarildo
O músico Mick Jagger entrou para a lista das celebridades que não pretendem deixar herança para os filhos. O astro disse que planeja doar para caridade sua fortuna estimada em mais de R$ 2,5 bilhões. Para o cantor, seus filhos “não precisam” da fortuna dele para viver e que “fazer alguma caridade pode ser bom para o mundo”. 
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias aborda o tema: os pais são obrigados a deixar herança pros filhos? "Quem tem os chamados herdeiros necessários só podem dispor em testamento metade dos seus bens. A outra metade obrigatoriamente vai pros herdeiros. No Brasil, na nossa realidade, o autor da herança é obrigado a reservar a metade para os sucessores hereditários. Em outros países não existe isso e cada um pode fazer o que bem entender", explica. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 09-10-23.mp3

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