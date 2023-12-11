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Questões de Família

Casos envolvendo celebridades apontam cenário de violência patrimonial; entenda o que é!

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 11 de Dezembro de 2023 às 11:35

Publicado em 

11 dez 2023 às 11:35
Com a pandemia, cartórios passaram a realizar divórcios virtualmente, em alguns casos
Com a pandemia, cartórios passaram a realizar divórcios virtualmente, em alguns casos Crédito: Divulgação
Nesta edição do "Questões de Família", o tema em destaque é a violência patrimonial cometida contra mulheres. Os casos recentes da apresentadora Ana Hickmann e da cantora Naiara Azevedo jogaram luz sobre esse tipo de abuso que está na Lei Maria da Penha, apesar de pouco falado. De forma geral, a violência patrimonial é aquela em que o agressor se utiliza de dinheiro, documento ou bens para tentar controlar a vítima. Fraudes também fazem parte do escopo de ação dos agressores. O comentarista José Eduardo Coelho Dias fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 11-12-23.mp3

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