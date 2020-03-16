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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Casos de coronavírus precipitam divórcios na China

Ouça o debate no quadro Questões de Família

Publicado em 16 de Março de 2020 às 11:16

Publicado em 

16 mar 2020 às 11:16
Em tempos de coronavírus, uma informação chamou a atenção nas últimas semanas: a cidade chinesa de Xi'an viu um número recorde de pedidos de divórcio nas últimas semanas, segundo o jornal Global Times. O jornal afirmou que em alguns distritos os escritórios que cuidam dos casamentos sofreram uma série de pedidos nunca antes vistos. Nesta edição do quadro Questões de Família, o comentarista José Eduardo Coelho Dias e a advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, Anne Lacerda de Brito debatem o tema. O convívio direto, cara a cara, dentro de casa, é, sem dúvida, um verdadeiro desafio para a maior parte dos casais, independente do país. 
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 16-03-20

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