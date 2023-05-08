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Questões de Família

Caso Piqué: pais podem pedir para ficar menos tempo com os filhos?

Quem explica é o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 08 de Maio de 2023 às 10:52

Publicado em 

08 mai 2023 às 10:52
Família, pai, filho
Família, mãe, pai, filhos Crédito: Pexels
A polêmica separação de Gerard Piqué e Shakira ganhou um novo capítulo após o ex-zagueiro do Barcelona entrar na Justiça para pedir para passar menos tempo com os filhos Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8. Piqué alegou que não tem como cumprir o acordo de passar 10 dias por mês com as crianças, já que agora elas vivem em Miami, nos Estados Unidos, com a mãe. O ex-jogador vive em Barcelona, na Espanha, e alega ter compromissos profissionais no país europeu. O pedido do ex-zagueiro é para que ele possa ficar entre cinco ou seis dias por mês com as crianças em vez dos 10 dias combinados anteriormente. Tema para o comentarista José Eduardo Coelho Dias nesta edição do "Questões de Família". 
CBN - Questões de Família - 08-05-23.mp3

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