Caso Militão: entenda o que é o acordo sobre pensão e o seu cálculo

Polêmicas também fora de campo! Um assunto que repercutiu durante a Copa do Mundo de 2022, envolvendo a Seleção Brasileira, foi a vida familiar envolvendo dos jogadores. No início deste mês de dezembro, a influenciadora Karoline Lima e o jogador Éder Militão finalmente chegaram a um acordo sobre a pensão de Cecília, filha do casal. Na Justiça, ficou acordado que o zagueiro do Real Madrid deve pagar seis salários mínimos, o equivalente a R$ 7.272,00, a título de alimentos para Cecília. Além disso, Éder vai arcar com todos os custos da educação da menina, de apenas três meses, sendo responsável pelo pagamento de atividades extracurriculares ilimitadas para a filha. O plano de saúde de Cecília também será custeado pelo pai, assim como o trabalho da babá da menina, da empregada doméstica. Militão também vai pagar parte do aluguel da casa onde Cecília for morar com a mãe. Nesse caso, ficou acordado que o jogador deve disponibilizar R$ 10 mil para a moradia da filha.
Sendo assim, se Karol se mudar para um apartamento no qual o aluguel é de R$ 20 mil, cada um pagará R$ 10 mil. Além do auxílio moradia, o jogador também vai pagar R$ 30 mil para a garantia do imóvel. O nome de Militão ganhou espaço nas manchetes no último mês depois que ele alegou, numa segunda ação que moveu contra Karol, que só poderia pagar R$ 6.060,00 de pensão para a filha do casal, de 3 meses, enquanto tem contrato de 7 milhões de euros por ano assinado com o Real Madrid até 2025. Além disso, o jogador afirmou que teria sido surpreendido com a gravidez de Karoline. Na petição consta que "há uma porcentagem de mulheres, que labora em total e completa inversão de valores, acreditando ser uma criança um meio para obtenção de vantagem patrimonial". Tema para o comentarista José Eduardo Coelho Dias, nesta edição do "Questões de Família". Ouça a conversa completa!
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