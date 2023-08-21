Caso Larissa Manoela: com que idade você pode ser dono do seu dinheiro pela lei?

Nos últimos dias tem sido destaque a notícia de que a atriz Larissa Manoela, de 22 anos, decidiu abrir mão de seu patrimônio de R$ 18 milhões após desavenças com seus pais. Em 18 anos de carreira, eram seus pais Silvana e Gilberto quem administravam os bens da atriz. Os rendimentos eram administrados pelos pais, e a atriz — mesmo emancipada desde os 16 — precisava pedir autorização para gastar com passagens aéreas e coisas "supérfluas", segundo contou à TV Globo. Seus pais podiam, de fato, controlar seu dinheiro? Este é o tema em destaque nesta edição do "Questões de Família", com o comentarista José Eduardo Coelho Dias.