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Questões de Família

Caso Larissa Manoela: com que idade você pode ser dono do seu dinheiro pela lei?

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 21 de Agosto de 2023 às 11:47

Publicado em 

21 ago 2023 às 11:47
Atriz Larissa Manoela, em entrevista ao Fantástico (Globo)
Atriz Larissa Manoela, em entrevista ao Fantástico (Globo) Crédito: Reprodução/TV Globo
Nos últimos dias tem sido destaque a notícia de que a atriz Larissa Manoela, de 22 anos, decidiu abrir mão de seu patrimônio de R$ 18 milhões após desavenças com seus pais. Em 18 anos de carreira, eram seus pais Silvana e Gilberto quem administravam os bens da atriz. Os rendimentos eram administrados pelos pais, e a atriz — mesmo emancipada desde os 16 — precisava pedir autorização para gastar com passagens aéreas e coisas "supérfluas", segundo contou à TV Globo. Seus pais podiam, de fato, controlar seu dinheiro? Este é o tema em destaque nesta edição do "Questões de Família", com o comentarista José Eduardo Coelho Dias. 
Questões de Família - 21-08-23

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