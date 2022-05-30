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Questões de Família

Caso Johnny Depp e Amber Heard: como deve se portar um casal num processo de família

Ouça as explicações do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 10:24

Publicado em 

30 mai 2022 às 10:24
Direito de Família
Direito de Família Crédito: Divulgação
O júri do caso que opõe o ator Johnny Depp e Amber Heard terminou o primeiro dia de deliberações, na sexta-feira (27), sem chegar a uma decisão. Eles se reunirão novamente nesta terça-feira (31). Enquanto os advogados do ator apelaram pela reconstrução de sua reputação com o veredito ao seu favor, os advogados de Amber pediram que os jurados reconhecessem seus direitos de liberdade de expressão quando decidirem sobre as declarações de difamação dos artistas.
O ex-casal se enfrenta em uma batalha milionária. O ator processa a atriz em US$ 50 milhões (cerca de R$ 250 milhões) por difamação, em relação a um artigo de 2018 escrito por ela no jornal "The Washington Post" sobre ser uma sobrevivente de abuso doméstico. A atriz também o processa em uma ação em que pede US$ 100 milhões (R$ 500 milhões). Depp negou ter batido em Heard ou qualquer outra mulher e disse que foi ela quem se tornou violenta na relação. Em meio à polêmica que envolve o caso, o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz para a discussão: como deve se portar um casal num processo de família?
"Brigas e confusões nas audiências das Varas de família dominam o imaginário popular e têm rendido até memes nas redes sociais. Será que isso acontece mesmo? O que leva as pessoas a agirem dessa forma? Será que esse tipo de comportamento pode ser evitado?". O comentarista fala sobre o assunto e dá dicas importantes para que os conflitos sejam trabalhados de forma mais produtiva. Ouça as explicações completas!
Questões de Família -30-05-22

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