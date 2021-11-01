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Questões de Família

Caso Gugu: Justiça pode negar pensão para mãe dos filhos do apresentador?

Ouça a análise do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 11:06

Publicado em 

01 nov 2021 às 11:06
Pensão alimentícia
Pensão alimentícia Crédito: Divulgação
Na última semana foi destaque a informação de que o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) rejeitou o pedido de pensão alimentícia de R$ 100 mil mensais feito pela médica Rose Miriam Souza di Matteo ao espólio do apresentador Gugu Liberato, que morreu em novembro de 2019. Rose é mãe dos três filhos de Gugu e fez o pedido de pensão em um processo aberto na Justiça em que solicita o reconhecimento de união estável com o apresentador, o que lhe daria direito à metade da herança. A médica não era casada oficialmente com Gugu e não foi incluída no testamento por meio do qual o apresentador deixou 75% dos seus bens para os filhos e 25% para cinco sobrinhos. Nesta edição do "Questões de Família" o comentarista José Eduardo Coelho Dias trata porque esse tipo de situação ocorre e suas consequências jurídicas. Ouça a análise completa!
Questões de família - 01-11-21.mp3

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