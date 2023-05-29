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Questões de Família

Caso Gugu: casal precisa fazer sexo para estar em união estável?

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 10:29

Publicado em 

29 mai 2023 às 10:29
Alianças, casamento adiado
Alianças, casamento adiado Crédito: Freepik
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias discute o seguinte tema: a relação sexual é condição para reconhecer o relacionamento na Justiça? O tema veio à tona, nos últimos dias, após em audiência na Justiça de São Paulo sobre a disputa pela herança de Gugu Liberato, morto em 2019. O comentarista explica, por exemplo, que união estável é caracterizada por outro conceito, a não ser o sexual. "O pré-requisito da união estável é uma união pública contínua, duradoura e com intenção de constituir uma família", explica. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 29-05-23.mp3

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