Caso Carol Nakamura e 'filho adotivo': as diferenças entre guarda e adoção

A atriz Carol Nakamura relatou nas redes sociais há algumas semanas que um menino de 12 anos, que morava com ela há três anos decidiu voltar a morar com a mãe biológica. Eles se conheceram em uma ação social que a atriz fez no Rio de Janeiro e como a família vivia em condições de vulnerabilidade, decidiu acolhe-lo. Não houve um processo formal de adoção. O comentarista José Eduardo Coelho Dias traz neste episódio recomendações importantes para as famílias que sonham em adotar uma criança. Acompanhe!