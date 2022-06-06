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Questões de Família

Caso Carol Nakamura e 'filho adotivo': as diferenças entre guarda e adoção

Quem explica é o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 10:19

Publicado em 

06 jun 2022 às 10:19
Justiça, juiz, julgamento
Justiça, juiz, julgamento Crédito: Pexels
A atriz Carol Nakamura relatou nas redes sociais há algumas semanas que um menino de 12 anos, que morava com ela há três anos decidiu voltar a morar com a mãe biológica. Eles se conheceram em uma ação social que a atriz fez no Rio de Janeiro e como a família vivia em condições de vulnerabilidade, decidiu acolhe-lo. Não houve um processo formal de adoção. O comentarista José Eduardo Coelho Dias traz neste episódio recomendações importantes para as famílias que sonham em adotar uma criança. Acompanhe!
Questões de Familia - 06-06-22

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