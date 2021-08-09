Caso Britney Spears: pais podem ser removidos da condição de tutor?

Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque a notícia que envolve um caso familiar da cantora Britney Spears. Britney vem lutando para remover o status de tutor do seu pai Jamie e substituí-lo por um contador público certificado. Segundo informações do site "TMZ", se isso acontecer, o profissional poderá verificar como vem sendo administrado o dinheiro da cantora. E no Brasil, como funciona a tutela? Uma pessoa adulta como Britney pode perder o controle de suas finanças? Ouça as explicações completas!