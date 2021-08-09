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Questões de Família

Caso Britney Spears: pais podem ser removidos da condição de tutor?

Quem explica é o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 11:54

Publicado em 

09 ago 2021 às 11:54
Britney Spears durante evento em Los Angeles
Britney Spears durante evento em Los Angeles Crédito: Mario Anzuoni/Reuters
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque a notícia que envolve um caso familiar da cantora Britney Spears. Britney vem lutando para remover o status de tutor do seu pai Jamie e substituí-lo por um contador público certificado. Segundo informações do site "TMZ", se isso acontecer, o profissional poderá verificar como vem sendo administrado o dinheiro da cantora. E no Brasil, como funciona a tutela? Uma pessoa adulta como Britney pode perder o controle de suas finanças? Ouça as explicações completas!
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 09-08-21

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