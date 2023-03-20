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Questões de Família

Caso "BBB": entenda a diferença entre importunação sexual e assédio

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias e da advogada criminalista, Fayda Belo

Publicado em 20 de Março de 2023 às 10:55

Publicado em 

20 mar 2023 às 10:55
Só em 2020, segundo o TST, foram quase sete processos abertos por dia envolvendo assédio
assédio Crédito: Freepik
Dois casos chamaram a atenção dos telespectadores do programa "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, na última semana. A Polícia Civil do Rio de Janeiro intimou, na última sexta-feira (17), o cantor Guilherme Aparecida Dantos Pinho, conhecido como MC Guimê, e o lutador Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, conhecido como "Cara de Sapato", para prestarem depoimento em um inquérito que os investiga pelo crime de importunação sexual dentro do programa. Ambos teriam abusado da mexicana Dania Mendez, durante a festa que aconteceu na casa, localizada em Jacarepaguá, na Zona Oeste da cidade.
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias aborda o tema. Quem participa da conversa também é a advogada criminalista, Fayda Belo, especialista em crimes de gênero e feminicídio.
Questões de Família - 20-03-23.mp3

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