Caso "BBB": entenda a diferença entre importunação sexual e assédio

Dois casos chamaram a atenção dos telespectadores do programa "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, na última semana. A Polícia Civil do Rio de Janeiro intimou, na última sexta-feira (17), o cantor Guilherme Aparecida Dantos Pinho, conhecido como MC Guimê, e o lutador Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, conhecido como "Cara de Sapato", para prestarem depoimento em um inquérito que os investiga pelo crime de importunação sexual dentro do programa. Ambos teriam abusado da mexicana Dania Mendez, durante a festa que aconteceu na casa, localizada em Jacarepaguá, na Zona Oeste da cidade.