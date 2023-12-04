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Questões de Família

Caso Ana Hickmann: por que pedido de divórcio com base na Lei Maria da Penha foi negado?

Quem explica é o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 04 de Dezembro de 2023 às 10:04

Publicado em 

04 dez 2023 às 10:04
Divórcio; separação; rompimento; relacionamento
Divórcio; separação; rompimento; relacionamento Crédito: Freepik
Na última semana foi destaque a notícia de que o pedido de divórcio com base na Lei Maria da Penha feito pela apresentadora Ana Hickmann foi negado pelo juiz da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar de São Paulo. De acordo com a decisão, o pedido envolve outros agravantes e a justiça considerou que a Vara de Violência Doméstica é incompetente para apreciação. O processo vai tramitar pela Vara de Família. No caso de Ana Hickmann, a avaliação foi de que, pela complexidade do caso, que envolve também, por exemplo, patrimônio e guarda dos filhos, o pedido de divórcio foi transferido para a Vara da Família, que usualmente já analisa esse tipo de pedido e deverá fazer uma nova análise. Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias explica o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 4.05s - 04-12-23.mp3

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