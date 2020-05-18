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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Casamentos virtuais podem se tornar alternativa em meio à pandemia

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 10:49

Publicado em 

18 mai 2020 às 10:49
Nesta edição do quadro Questões de Família, o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque um assunto que tem agitado as discussões familiares em tempos de pandemia do coronavírus: a possibilidade de se fazer casamentos virtuais. Já pensou em casar de forma online? Pelo país já há experiências de noivos que trocam as alianças por videoconferência e com direito à transmissão para familiares, amigos e conhecidos. A modalidade é opção para quem deseja se casar no civil durante a pandemia, em que as aglomerações são desaconselhadas pelas autoridades sanitárias. Confira a análise de José Eduardo sobre o assunto!
Questões de Família - 18-05-20

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