Casamento para maiores de 70 anos: STF julga separação total de bens

Na última semana, o Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou o julgamento sobre o regime de bens aplicado em casamento com pessoas maiores de 70 anos. Atualmente, o regime de separação de bens é obrigatório. Ou seja, quem se casa com uma pessoa com mais de 70 anos, em caso de morte do parceiro, não possui direito a bens ou heranças. Nesta edição de Questões de Família, o comentarista José Eduardo Coelho Dias analisa os argumentos usados para a possível mudança. Ouça a conversa completa!