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Questões de Família

Casamento para maiores de 70 anos: STF julga separação total de bens

Ouça detalhes na participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 11:18

Publicado em 

30 out 2023 às 11:18
Edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
Edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília Crédito: STF
Na última semana, o Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou o julgamento sobre o regime de bens aplicado em casamento com pessoas maiores de 70 anos. Atualmente, o regime de separação de bens é obrigatório. Ou seja, quem se casa com uma pessoa com mais de 70 anos, em caso de morte do parceiro, não possui direito a bens ou heranças. Nesta edição de Questões de Família, o comentarista José Eduardo Coelho Dias analisa os argumentos usados para a possível mudança. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 30-10-23.mp3

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