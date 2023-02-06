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Questões de Família

Casal fecha acordo para aplicação de multa em caso de traição: o que diz a lei?

Em um primeiro momento, o cartório negou o registro, mas a discussão foi parar na Justiça, que confirmou a possibilidade de acordo; entenda

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 11:29

Publicado em 

06 fev 2023 às 11:29
Divórcio, separação, término
Divórcio, separação, traição Crédito: Freepik
Já pensou assinar um termo se comprometendo a pagar uma multa caso traia a esposa ou o marido? Em Belo Horizonte, um casal de noivos incluiu no pacto antenupcial uma multa de R$ 180 mil em caso de eventual traição. Se um deles descumprir a cláusula de fidelidade ao longo da união deverá pagar o valor ao outro. Em um primeiro momento, o cartório havia negado o registro. A discussão foi parar na Justiça, que confirmou a possibilidade de pagamento por traição. Mas o que diz a lei sobre o pacto? Qualquer casal pode assinar o termo de compromisso? Quem explica é o nosso especialista do quadro Questões de Família, José Eduardo Coelho Dias. Acompanhe!
Questões De Família - 6.59s - 06-02-23.mp3

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