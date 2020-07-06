Brigar por dinheiro: é possível evitar o divórcio do casal?

No quadro Questões de Família desta segunda-feira (06), o comentarista José Eduardo Coelho Dias explica como as discussões financeiras podem atrapalhar a vida de um casal e em muitos casos, levar ao divórcio. Com a participação do advogado especialista em Direito de Família e Sucessões, Thiago Vargas Simões, você vai acompanhar a dica de que o regime de bens do casal precisa ser pensado e discutido antes da união. Mas se o casamento já acontece de fato, a boa notícia é que há condições de ser alterado sem prejuízo às partes.