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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Brigar por dinheiro: é possível evitar o divórcio do casal?

Ouça o quadro Questões de Família desta segunda-feira (06)

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 11:26

Publicado em 

06 jul 2020 às 11:26
No quadro Questões de Família desta segunda-feira (06), o comentarista José Eduardo Coelho Dias explica como as discussões financeiras podem atrapalhar a vida de um casal e em muitos casos, levar ao divórcio. Com a participação do advogado especialista em Direito de Família e Sucessões, Thiago Vargas Simões, você vai acompanhar a dica de que o regime de bens do casal precisa ser pensado e discutido antes da união. Mas se o casamento já acontece de fato, a boa notícia é que há condições de ser alterado sem prejuízo às partes.
Questões de Família - 06-07-20

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