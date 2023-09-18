Brasil supera 1 milhão de divórcios extrajudiciais; entenda as diferenças

Nesta edição do “Questões de Família”, o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque a notícia de que o Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de divórcios extrajudiciais, ou seja, realizados por meio de serviços de cartórios, sem necessidade de um processo na Justiça. De acordo com dados do Colégio Notarial do Brasil (CNB), de 2007 – quando a Lei 11.441 possibilitou essa forma de oficialização da separação – até junho de 2023, o país somava 1.025.205 processos dessa natureza. As informações são da “Agência Brasil”. O comentarista explica esse fenômeno e também explica as diferenças entre o divórcio judicial e o extrajudicial. Ouça a conversa completa!