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DIREITO DE FAMÍLIA

Avós obrigados a pagarem pensão podem pedir guarda dos netos? Entenda

Ouça o Questões de Família desta segunda (1°), com José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 10:54

Publicado em 

01 fev 2021 às 10:54
Justiça Crédito: Pixabay
Nesta edição do Questões de Família, José Eduardo Coelho Dias esclarece uma dúvida comum na relação entre pais, filhos e avós e um processo de pensão. Em caso de impossibilidade por parte dos pais, os avós têm o dever de prestar alimentos aos netos? E, se sim, a partir daí eles podem pedir a sua guarda? O comentarista explica: "Obrigação primária é dos pais. A obrigação dos avós só vai surgir caso os pais não tenham condições de arcar com aquelas necessidades dos filhos". Ouça:
Questões de família - 01-02-21.mp3

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