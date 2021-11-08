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Questões de Família

Até que a morte os separe e a moradia permaneça: entenda o direito real de habitação

Quem explica é o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 10:37

Publicado em 

08 nov 2021 às 10:37
Direito de Família
Direito de Família Crédito: Divulgação
Presente no art. 1.831 do Código Civil, o direito real de habitação permite que o cônjuge sobrevivente – e também o companheiro –, qualquer que seja o regime de bens adotado, permaneça no imóvel destinado à residência da família até o momento do seu falecimento. É sobre esse assunto que o comentarista José Eduardo Coelho Dias trata nesta edição do "Questões de Família". Saiba, em detalhes, como funciona esse direito e suas consequências legais na vida do casal. Ouça a análise completa!
Questões de família - 08-11-21.mp3

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