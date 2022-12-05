Ataques em Aracruz: os desafios para escolas e famílias em tempos atuais!

O atentado a duas escolas no bairro Coqueiral de Aracruz, em Aracruz, no Norte do Estado, ocorrido na sexta-feira do dia 25 de novembro, deixou 16 vítimas, quatro delas mortas: três professoras e uma adolescente de 12 anos. O assassino foi preso no início daquela tarde e foi identificado como um ex-aluno da escola estadual, de 16 anos de idade. O atirador tinha uma suástica nazista estampada na roupa e usou a arma do pai policial militar no crime. Ele relatou à polícia ter sofrido bullying na escola em 2019. "O adolescente alegou que nunca tinha praticado qualquer ato infracional antes. Ele disse que teria sofrido bullying, com alguns apelidos, em 2019, e daí passou a ter ideias sobre um atentado", contou o delegado responsável pela investigação André Jaretta, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, durante coletiva de imprensa na última semana.