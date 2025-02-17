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Questões de Família

"As novas formas de se relacionar": o reconhecimento das relações homoafetivas!

Ouça detalhes na participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 10:13

Publicado em 

17 fev 2025 às 10:13
Casal gay dançando no dia do casamento homoafetivo
Casal dançando no dia do casamento homoafetivo Crédito: Reprodução/Freepik
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz um novo episódio da série "Amor na atualidade e as novas formas de se relacionar". Os relacionamentos entre duas pessoas do mesmo sexo ainda gera muita polêmica, mas será que o Direito reconhece essas relações, chamadas homoafetivas? O comentarista fala sobre a validade e os efeitos jurídicos dessas relações. Em maio de 2011, por exemplo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), de forma unânime, equiparou as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres, reconhecendo, assim, a união homoafetiva como um núcleo familiar. Desde então, apesar de o casamento entre pessoas LGBTQIA+ não ser assegurado por lei, o entendimento da Corte garante a esses casais os mesmos direitos e deveres dos heterossexuais. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 17-02-25.mp3

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