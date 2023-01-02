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Questões de Família

Ano novo com organização: entenda o que é a importância do planejamento conjugal

Ele pode ser uma ferramenta para prevenir danos, auxiliando os noivos na condução do casamento e a relação com os possíveis filhos

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 12:09

Publicado em 

02 jan 2023 às 12:09
Casamento, casar, casal, matrimônio, marido e mulher
Casamento, casar, casal, matrimônio Crédito: Pexels
Nesta edição do Questões de Família o tema em destaque é o chamado planejamento conjugal/familiar. Com o início de um novo ano, para muitos a palavra de ordem é organização! E no Direito de Família o assunto pode ser levado para o campo das relações afetivas. Como destaque, o planejamento conjugal pode ser uma ferramenta utilizada para prevenir danos, auxiliando os noivos na condução do casamento e a relação com os possíveis filhos. O comentarista José Eduardo Coelho Dias traz alguns aspectos no comentário de hoje. Ouça na íntegra!
Questões de Família - 02-01-23.mp3

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