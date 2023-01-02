Ano novo com organização: entenda o que é a importância do planejamento conjugal

Nesta edição do Questões de Família o tema em destaque é o chamado planejamento conjugal/familiar. Com o início de um novo ano, para muitos a palavra de ordem é organização! E no Direito de Família o assunto pode ser levado para o campo das relações afetivas. Como destaque, o planejamento conjugal pode ser uma ferramenta utilizada para prevenir danos, auxiliando os noivos na condução do casamento e a relação com os possíveis filhos. O comentarista José Eduardo Coelho Dias traz alguns aspectos no comentário de hoje. Ouça na íntegra!