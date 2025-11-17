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Questões de Família

"Amor sem idade": o crescimento dos casamentos entre idosos e suas implicações legais!

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 17 de Novembro de 2025 às 10:43

Publicado em 

17 nov 2025 às 10:43
Manter a ingestão de proteínas adequada melhora a qualidade de vida dos idosos (Imagem: Zivica Kerkez | Shutterstock)
[Edicase] vida dos idosos (Imagem: Zivica Kerkez | Shutterstock) Crédito: Imagem: Zivica Kerkez | Shutterstock
Nesta edição do "Questões de Família", com o comentarista José Eduardo Coelho Dias, na série especial do mês de novembro voltada aos direitos e deveres dos idosos, o assunto em destaque é o casamento. O amor está no ar! O envelhecimento da população brasileira, marcado por uma expectativa de vida cada vez maior, tem gerado novas dinâmicas sociais e comportamentais. Entre elas, o crescimento significativo de "casamentos grisalhos" – as uniões celebradas já na terceira idade. Dados do último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam um aumento nos matrimônios entre pessoas com mais de 60 anos no Brasil. Em 2022, foram registrados 35.029 casamentos entre pessoas de 60 a 64 anos e 39.759 uniões entre indivíduos de 65 anos ou mais, totalizando 74.798 casamentos. O comentarista traz a discussão: como fica a partilha de bens, testamentos e "separação obrigatória de bens" após certa idade? Qual divisão de bens deve ser feita no caso de maiores de 60, 70 anos? Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família -17-11-25.mp3

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