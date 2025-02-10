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Questões de Família

Amor na atualidade e as novas formas de se relacionar: namoro virtual!

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 10:13

Publicado em 

10 fev 2025 às 10:13
Tinder, aplicativo de relacionamento, app, namoro, paquera
 sites e apps de relacionamento Crédito: Pexels
O amor e a pluralidade dos relacionamentos no mundo contemporâneo! Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias inicia uma série especial com destaque para as novas formas de relacionamento e suas implicações jurídicas. Nesse primeiro destaque, as consequências do chamado "namoro virtual". De forma geral, a união estável virtual é caracterizada como uma forma de união que se desenvolve por meio de meios virtuais, como redes sociais, aplicativos de mensagens e videoconferências. A jurisprudência já admite a possibilidade de reconhecimento dessa modalidade de união estável, explicam especialistas. Mas, afinal, relacionamentos virtuais podem gerar direitos e deveres jurídicos? Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família -10-02-25.mp3

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