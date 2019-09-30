Amante deve ter direito a pensão? Entenda a discussão no STF

Na última semana o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, pediu vistas e suspendeu o julgamento do processo que decidia sobre a possibilidade de a pensão ser dividida com a viúva e o amante com quem a pessoa falecida mantinha relações equiparáveis à união estável. Entretanto, o tema continua em discussão no meio jurídico. Este é o destaque do Questões de Família desta segunda-feira (30) com o comentarista José Eduardo Coelho Dias.