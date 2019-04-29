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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Amante aciona a Justiça para reconhecimento de união estável; entenda

O comentarista José Eduardo Coelho Dias traz detalhes de uma decisão que envolve um tema polêmico: amantes e reconhecimento de união estável

Publicado em 29 de Abril de 2019 às 13:00

Publicado em 

29 abr 2019 às 13:00
Nesta edição do Questões de Família o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz detalhes de uma decisão que envolve um tema polêmico: amantes e reconhecimento de união estável. Isso porque ima mulher residente em Ibatiba, município da região do Caparaó do ES, pediu o reconhecimento judicial de um relacionamento de quase duas décadas com um homem casado. De acordo com ela, os dois têm juntos uma filha adulta e teriam chegado a morar na mesma casa.
O homem, casado há 49 anos com outra mulher, buscou, em defesa, argumentar que nunca chegou a residir com a amante, com a qual teria "apenas mantido relação extraconjugal". Dentre as testemunhas dele, a própria esposa reconheceu a relação com a amante e afirmou que até hoje há pagamento de pensão para a filha nascida fora do casamento.
De acordo com o juiz da Vara Única de Ibatiba, mesmo havendo uma filha como resultado da relação, não estiveram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da união estável, já que, em primeiro lugar, há o impedimento legal previsto no Código Civil brasileiro no sentido de que o homem já é casado. Além disso, não constam no processo provas de que o relacionamento extraconjugal tenha sido estável e de conhecimento público. Confira!
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 29-04-19

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