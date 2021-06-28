Alienação parental pode custar a guarda do filho? Entenda!

Nesta edição do "Questões de Família", José Eduardo Coelho Dias traz um novo destaque para discussão envolvendo a relação de pais e filhos durante o processo de separação. Agora são as ameaças que alguns pais fazem às mães de tirar a guarda ou de entrar com um processo por alienação parental. Isso é possível? "Muitos pais, quando contrariados, ameaçam as mães, de pedir guarda compartilhada ou de processar por alienação parental, causando verdadeiro 'pânico'. Será que isso é realmente ameaça? Será que há mesmo motivo para tanto temor?", questiona o comentarista. Segundo José Eduardo, em "casos extremos, em que a mãe coloca o filho em risco e realmente a presença atrapalha a sua vida é possível, por exemplo que ela possa perder perder o contato" e ter a guarda questionada. Acompanhe as explicações completas sobre o assunto!