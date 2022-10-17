"Alienação parental não é tudo igual": especialistas discutem!

O tema em destaque nesta edição do "Questões de Família" volta a ser alienação parental. Isso porque, nos últimos tempos, na área do direito das crianças, dos adolescentes e das famílias, uma das temáticas mais polêmicas é a referente ao termo justamente da alienação parental e, que, no ordenamento jurídico brasileiro atual, é mencionado em diversas leis. Mas a alienação parental não é tudo igual e seus casos podem se configurar de diversas formas e implicações distintas. É sobre este tema que trata o comentarista José Eduardo Coelho Dias e o advogado especialista em Direito de Família, Fernando Salzer.