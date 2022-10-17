Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Questões de Família

"Alienação parental não é tudo igual": especialistas discutem!

O comentarista José Eduardo Coelho Dias e o advogado especialista em Direito de Família, Fernando Salzer debatem o tema!

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 10:09

Publicado em 

17 out 2022 às 10:09
O assunto é alienação parental
O assunto é alienação parental Crédito: Reprodução
O tema em destaque nesta edição do "Questões de Família" volta a ser alienação parental. Isso porque, nos últimos tempos, na área do direito das crianças, dos adolescentes e das famílias, uma das temáticas mais polêmicas é a referente ao termo justamente da alienação parental e, que, no ordenamento jurídico brasileiro atual, é mencionado em diversas leis. Mas a alienação parental não é tudo igual e seus casos podem se configurar de diversas formas e implicações distintas. É sobre este tema que trata o comentarista José Eduardo Coelho Dias e o advogado especialista em Direito de Família, Fernando Salzer.
Questões de Família -17-10-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil
João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)
Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados