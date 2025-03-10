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Questões de Família

Alienação parental: lei deve ser revogada ou não?

Ouça a análise do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 10 de Março de 2025 às 10:52

Publicado em 

10 mar 2025 às 10:52
Divórcio, separação, família, filhos, alienação parental
Divórcio, separação, família, filhos, alienação parental Crédito: Freepik
Nesta edição de Questões de Família, o comentarista José Eduardo Coelho Dias volta a refletir sobre um assunto que segue repercutindo: um projeto de lei que prevê a revogação da atual lei de alienação parental. Caracterizada pela interferência na percepção da criança sobre um dos genitores, a prática costuma ser induzida por um dos responsáveis ou parentes próximos, como forma de afetar o vínculo. Em vigência desde 2010, a legislação caracteriza a alienação parental como um abuso moral contra a criança e adolescente. Ouça a conversa completa e entenda a discussão!
CBN - Questões de Família - 10-03-25.mp3

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