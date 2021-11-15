Agora livre da tutela do pai, como ficará a vida da cantora Britney Spears?

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O motorista envolvido em um acidente na BR 482, em Cachoeiro de Itapemirim, morreu após ser hospitalizado nesta terça-feira (2). João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido em estado grave pelo Samu/192 e hospitalizado na Santa Casa de Misericórdia ainda durante a manhã. No final da tarde da mesma data, o hospital confirmou a morte da vítima.
Ele se acidentou após o carro que dirigia bater em uma pilastra da passarela de pedestres, localizada em frente ao campus Cachoeiro do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), na localidade de Morro Grande. A Polícia Militar acredita que o veículo tenha aquaplanado na pista.
Uma ex-cuidadora, de 26 anos, foi presa na tarde desta terça-feira (2), suspeita de matar um idoso de 64 anos no distrito de Nestor Gomes, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Aguilar Pugatti foi morto a facadas em abril deste ano. Ele foi encontrado em uma despensa na área externa da residência, com diversas perfurações nas costas e no peito, além de um corte na garganta.
Testemunhas relataram que, no dia do crime, a suspeita teria utilizado uma cadeira para pular o muro da residência antes de atacar a vítima. Durante os trabalhos periciais, foram encontradas marcas de sangue no muro e a cadeira utilizada na ação, reforçando os indícios de invasão do imóvel.
De acordo com a Polícia Civil, a mulher já havia trabalhado como cuidadora da família e vinha fazendo ameaças contra o idoso dias antes do crime. Durante a apuração, a suspeita alegou ter sido vítima de estupro.
No entanto, segundo a corporação, os elementos reunidos durante a investigação apontam que o homicídio foi premeditado e que houve tentativa de construção de um álibi falso para encobrir a autoria do crime. A suspeita foi encaminhada ao presídio feminino, onde permanece à disposição da Justiça. Ela responderá por homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
Um caminhão tombou e deixou o motorista ferido no km 22 da BR 259, em João Neiva, Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (2). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhoneiro, de 41 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. Apesar do tombamento do veículo, não houve alterações no trânsito da rodovia.
Errata
A Polícia Civil corrigiu a informação que enviou à reportagem sobre a Polícia Científica ter sido acionada para a remoção do corpo do motorista. A vítima segue hospitalizada. O título e o texto foram corrigidos.
Um motorista de 64 anos ficou gravemente ferido no fim da manhã desta terça-feira (2) após se envolver em um acidente na BR 482, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ele foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia.
De acordo com a Polícia Militar, a principal suspeita é de que o veículo conduzido pelo homem tenha aquaplanado antes da colisão.
No final da tarde de terça-feira (2), o Hospital Santa Casa confirmou que João Renato Fassarella, de 64 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu.
Um motorista de 64 anos ficou ferido em estado grave após sofrer um acidente nesta terça-feira (2) na BR 482, na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O condutor seguia no sentido Alegre.
Segundo apuração do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, com a Polícia Militar, a suspeita é que, como a pista estava molhada pela chuva, o veículo tenha aquaplanado, fazendo o motorista perder o controle, rodar e bater o carro contra uma pilastra embaixo da passarela de pedestres que fica em frente ao campus Cachoeiro do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).
Equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local em atendimento à vítima, que ficou presa às ferragens. Após ser retirado do veículo, o motorista foi intubado ainda no local e levado pelo Samu para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
As Polícias Militar e Civil foram procuradas para mais informações, mas ainda não houve retorno.
Um adolescente de 16 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro em um cruzamento das avenidas Castro Alves e Dom Pedro II, no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na segunda-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, a colisão aconteceu após o jovem avançar a sinalização de parada obrigatória.
O adolescente sofreu um corte na cabeça e um deslocamento no pé. Ele foi socorrido pelo Samu/192 e levado para o Hospital Rio Doce.
Já o condutor do carro estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e foi multado. O veículo foi liberado para um condutor habilitado, enquanto a bicicleta elétrica foi entregue ao responsável legal pelo adolescente.
Para celebrar o Dia Mundial da Bicicleta, nesta quarta-feira (3), haverá gratuidade no uso das bicicletas compartilhadas Bike Vitória e BikES dos municípios de Vitória, Vila Velha e Serra.
A ação será válida durante todo o dia nas estações das três cidades. O uso seguirá as regras de utilização dos dias convencionais: viagens de até 75 minutos e depois é necessário aguardar 10 minutos para um novo desbloqueio.
As pessoas que desejam utilizar o serviço precisam instalar o aplicativo BikES ou Bike Vitória, disponíveis na Play Store ou App Store, realizar o cadastro e retirar a bicicleta nos pontos disponíveis.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestades com risco de queda de granizo no Espírito Santo. O aviso teve início às 8h desta terça-feira (2) e segue válido até as 23h59 de quarta-feira (3).
Ao todo, 75 municípios capixabas estão sob alerta. Apenas Mucurici, Montanha e Pedro Canário, no extremo Norte do Estado, ficaram de fora da área de abrangência.
Segundo o Inmet, a previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O órgão informou que o risco de alagamentos é baixo.
Mais de 500 quilos de maconha foram encontrados em meio à carga de uma carreta em Abre Campo, na Zona da Mata mineira, na última segunda-feira (1º). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista disse que saiu de Betim, em Minas Gerais, com destino a Vitória, no Espírito Santo.
As informações são da Inter TV MG. Conforme o policial rodoviário federal Victor Abdala, a equipe abordou o veículo na BR 262 porque ele estava com o farol queimado. O condutor demonstrou nervosismo, o que gerou desconfiança nos agentes, que decidiram fazer uma vistoria mais minuciosa e encontraram a droga.
Ao todo, foram apreendidos 686 tabletes de maconha. O material e o motorista foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.
Um homem de 50 anos, identificado como Ercilio Mesquita, morreu após se envolver em um acidente entre uma moto e uma tobata (minitrator agrícola) na ES 446, em Itaguaçu, na Região Serrana do Espírito Santo, na segunda-feira (1º). Ele era casado e deixa esposa e uma filha.
De acordo com informações apuradas pela repórter Luana Luiza, da TV Gazeta Noroeste, Ercilio seguia de motocicleta para Colatina, levando uma conhecida para visitar uma parente internada quando, em uma curva, colidiu na traseira da tobata, que era conduzida por um homem de 56 anos. Na carroceria acoplada ao minitrator agrícola, também estava um casal de idosos, ambos de 72 anos.
As outras quatro vítimas envolvidas no acidente – a passageira da moto, o condutor da tobata e o casal que estava na carroceria – sofreram ferimentos. Todos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Estadual Sílvio Ávidos, em Colatina.
A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Itaguaçu.
Atualização
Esse texto foi atualizado com informações das polícias Militar e Civil.