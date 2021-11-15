Agora livre da tutela do pai, como ficará a vida da cantora Britney Spears?

Para celebrar o Dia Mundial da Bicicleta, nesta quarta-feira (3), haverá gratuidade no uso das bicicletas compartilhadas Bike Vitória e BikES dos municípios de Vitória, Vila Velha e Serra.





A ação será válida durante todo o dia nas estações das três cidades. O uso seguirá as regras de utilização dos dias convencionais: viagens de até 75 minutos e depois é necessário aguardar 10 minutos para um novo desbloqueio.





As pessoas que desejam utilizar o serviço precisam instalar o aplicativo BikES ou Bike Vitória, disponíveis na Play Store ou App Store, realizar o cadastro e retirar a bicicleta nos pontos disponíveis.