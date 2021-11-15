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Questões de Família

Agora livre da tutela do pai, como ficará a vida da cantora Britney Spears?

Publicado em

15 nov 2021 às 10:57
Britney Spears durante evento em Los Angeles
Britney Spears durante evento em Los Angeles Crédito: Mario Anzuoni/Reuters
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque a notícia de que a cantora Britney Spears finalmente está livre da tutela do pai, Jamie Spears. Na última sexta-feira, 12, a juíza Brenda Penny concordou com o fim do controle de Jamie sobre a vida, carreira e finanças da cantora por 13 anos. Dos 22 anos de Britney como cantora profissional, 13 deles foram vividos tendo o pai, Jamie Spears, como seu tutor. Desde 2008, a justiça americana o nomeou como responsável legal por assuntos pessoais e financeiros. Agora quais os próximos passos que podem ser dados com a suspensão de Jamie Spears? O comentarista explica!
QUESTÕES DE FAMÍLIA - 15-11-21
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Tristeza

Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 02/06/2026 às 19:52
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu Montagem A Gazeta | Redes sociais

O motorista envolvido em um acidente na BR 482, em Cachoeiro de Itapemirim, morreu após ser hospitalizado nesta terça-feira (2). João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido em estado grave pelo Samu/192 e hospitalizado na Santa Casa de Misericórdia ainda durante a manhã. No final da tarde da mesma data, o hospital confirmou a morte da vítima. 


Ele se acidentou após o carro que dirigia bater em uma pilastra da passarela de pedestres, localizada em frente ao campus Cachoeiro do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), na localidade de Morro Grande. A Polícia Militar acredita que o veículo tenha aquaplanado na pista. 

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Violência

Ex-cuidadora suspeita de matar idoso é presa em São Mateus

Publicado em 02/06/2026 às 18:52
Segundo a Polícia Civil, a suspeita já havia trabalhado para a família da vítima e o crime teria sido premeditado.
Aguilar Pigatti, de 64 anos, foi encontrado morto em uma despensa Montagem | A Gazeta

Uma ex-cuidadora, de 26 anos, foi presa na tarde desta terça-feira (2), suspeita de matar um idoso de 64 anos no distrito de Nestor Gomes, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Aguilar Pugatti foi morto a facadas em abril deste ano. Ele foi encontrado em uma despensa na área externa da residência, com diversas perfurações nas costas e no peito, além de um corte na garganta.


Testemunhas relataram que, no dia do crime, a suspeita teria utilizado uma cadeira para pular o muro da residência antes de atacar a vítima. Durante os trabalhos periciais, foram encontradas marcas de sangue no muro e a cadeira utilizada na ação, reforçando os indícios de invasão do imóvel.


De acordo com a Polícia Civil, a mulher já havia trabalhado como cuidadora da família e vinha fazendo ameaças contra o idoso dias antes do crime. Durante a apuração, a suspeita alegou ter sido vítima de estupro. 


No entanto, segundo a corporação, os elementos reunidos durante a investigação apontam que o homicídio foi premeditado e que houve tentativa de construção de um álibi falso para encobrir a autoria do crime. A suspeita foi encaminhada ao presídio feminino, onde permanece à disposição da Justiça. Ela responderá por homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Na BR 259

Caminhão tomba e deixa motorista ferido em João Neiva

Publicado em 02/06/2026 às 16:27
Acidente aconteceu nesta terça-feira (2), na altura do km 22
Motorista do acminhão foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos Reprodução | Leitor A Gazeta

Um caminhão tombou e deixou o motorista ferido no km 22 da BR 259, em João Neiva, Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (2). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhoneiro, de 41 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. Apesar do tombamento do veículo, não houve alterações no trânsito da rodovia. 

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Estradas

Motorista de 64 anos fica ferido em acidente na BR 482 em Cachoeiro

Publicado em 02/06/2026 às 14:42
Homem de 64 anos ficou gravemente ferido após acidente na BR 482 e foi socorrido, mas morreu no hospital
Motorista foi socorrido Redes sociais

Errata

03/06/2026

A Polícia Civil corrigiu a informação que enviou à reportagem sobre a Polícia Científica ter sido acionada para a remoção do corpo do motorista. A vítima segue hospitalizada. O título e o texto foram corrigidos. 

Um motorista de 64 anos ficou gravemente ferido no fim da manhã desta terça-feira (2) após se envolver em um acidente na BR 482, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ele foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia.


De acordo com a Polícia Militar, a principal suspeita é de que o veículo conduzido pelo homem tenha aquaplanado antes da colisão.


No final da tarde de terça-feira (2), o Hospital Santa Casa confirmou que João Renato Fassarella, de 64 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Pista molhada

Motorista fica ferido em estado grave após sofrer acidente na BR 482 em Cachoeiro

Publicado em 02/06/2026 às 11:45

Um motorista de 64 anos ficou ferido em estado grave após sofrer um acidente nesta terça-feira (2) na BR 482, na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O condutor seguia no sentido Alegre.


Segundo apuração do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, com a Polícia Militar, a suspeita é que, como a pista estava molhada pela chuva, o veículo tenha aquaplanado, fazendo o motorista perder o controle, rodar e bater o carro contra uma pilastra embaixo da passarela de pedestres que fica em frente ao campus Cachoeiro do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). 


Equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local em atendimento à vítima, que ficou presa às ferragens. Após ser retirado do veículo, o motorista foi intubado ainda no local e levado pelo Samu para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. 


As Polícias Militar e Civil foram procuradas para mais informações, mas ainda não houve retorno. 

Acidente em Morro Grande, Cachoerio de Itapemirim
Motorista ficou preso às ferragens após o acidente e foi socorrido pelos Bombeiros.
 Redes sociais
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Veja vídeo

Adolescente fica ferido em acidente entre bicicleta elétrica e carro em Linhares

Publicado em 02/06/2026 às 11:02

Um adolescente de 16 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro em um cruzamento das avenidas Castro Alves e Dom Pedro II, no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na segunda-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, a colisão aconteceu após o jovem avançar a sinalização de parada obrigatória.


O adolescente sofreu um corte na cabeça e um deslocamento no pé. Ele foi socorrido pelo Samu/192 e levado para o Hospital Rio Doce.


Já o condutor do carro estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e foi multado. O veículo foi liberado para um condutor habilitado, enquanto a bicicleta elétrica foi entregue ao responsável legal pelo adolescente.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Nesta quarta (3)

Dia Mundial da Bicicleta terá gratuidade nas bikes compartilhadas na Grande Vitória

Publicado em 02/06/2026 às 10:38
Bicicletas compartilhadas entrarão em operação na Serra a partir de sábado (31)
A bicicleta tem sido cada vez mais utilizada nos deslocamentos urbanos, principalmente em trajetos curtos Daniel Deamorim

Para celebrar o Dia Mundial da Bicicleta, nesta quarta-feira (3), haverá gratuidade no uso das bicicletas compartilhadas Bike Vitória e BikES dos municípios de Vitória, Vila Velha e Serra


A ação será válida durante todo o dia nas estações das três cidades. O uso seguirá as regras de utilização dos dias convencionais: viagens de até 75 minutos e depois é necessário aguardar 10 minutos para um novo desbloqueio.


As pessoas que desejam utilizar o serviço precisam instalar o aplicativo BikES ou Bike Vitória, disponíveis na Play Store ou App Store, realizar o cadastro e retirar a bicicleta nos pontos disponíveis.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Previsão do tempo

Quase todo o ES recebe alerta amarelo de tempestade e granizo

Publicado em 02/06/2026 às 10:01

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestades com risco de queda de granizo no Espírito Santo. O aviso teve início às 8h desta terça-feira (2) e segue válido até as 23h59 de quarta-feira (3).


Ao todo, 75 municípios capixabas estão sob alerta. Apenas Mucurici, Montanha e Pedro Canário, no extremo Norte do Estado, ficaram de fora da área de abrangência.


Segundo o Inmet, a previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O órgão informou que o risco de alagamentos é baixo.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Tráfico de drogas

PRF apreende meia tonelada de maconha em carreta que iria de MG para Vitória

Publicado em 02/06/2026 às 09:31
Pacotes de droga estavam em meio a carga de carreta
Pacotes de droga estavam em meio a carga de carreta Crédito: Inter TV MG

Mais de 500 quilos de maconha foram encontrados em meio à carga de uma carreta em Abre Campo, na Zona da Mata mineira, na última segunda-feira (1º). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista disse que saiu de Betim, em Minas Gerais, com destino a Vitória, no Espírito Santo


As informações são da Inter TV MG. Conforme o policial rodoviário federal Victor Abdala, a equipe abordou o veículo na BR 262 porque ele estava com o farol queimado. O condutor demonstrou nervosismo, o que gerou desconfiança nos agentes, que decidiram fazer uma vistoria mais minuciosa e encontraram a droga. 


Ao todo, foram apreendidos 686 tabletes de maconha. O material e o motorista foram levados para a Delegacia de Polícia Civil

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Estradas

Motociclista morre ao colidir em minitrator em Itaguaçu

Publicado em 02/06/2026 às 08:59
Ercílio Mesquita, de 50 anos, deixa esposa e uma filha.
Ercilio Mesquita morreu após se envolver em acidente com uma tobata. Acervo familiar

Um homem de 50 anos, identificado como Ercilio Mesquita, morreu após se envolver em um acidente entre uma moto e uma tobata (minitrator agrícola) na ES 446, em Itaguaçu, na Região Serrana do Espírito Santo, na segunda-feira (1º). Ele era casado e deixa esposa e uma filha.


De acordo com informações apuradas pela repórter Luana Luiza, da TV Gazeta Noroeste, Ercilio seguia de motocicleta para Colatina, levando uma conhecida para visitar uma parente internada quando, em uma curva, colidiu na traseira da tobata, que era conduzida por um homem de 56 anos. Na carroceria acoplada ao minitrator agrícola, também estava um casal de idosos, ambos de 72 anos.


As outras quatro vítimas envolvidas no acidente – a passageira da moto, o condutor da tobata e o casal que estava na carroceria – sofreram ferimentos. Todos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Estadual Sílvio Ávidos, em Colatina.


A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Itaguaçu.

Atualização

03/06/2026

Esse texto foi atualizado com informações das polícias Militar e Civil.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
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