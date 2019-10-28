Afinal, uma criança pode ser ouvida no processo de família?

Nesta edição do Questões de Família o comentarista José Eduardo Coelho Dias esclarece uma dúvida que é muito comum quando se fala da guarda dos filhos: afinal, a criança pode ser ouvida no processo judicial? Especialistas apontam que o correto é não expor os filhos às situações traumáticas, como a de ter que optar por um dos genitores – o que poderia ser constrangedor – de modo que o mais adequado seria buscar outras formas de averiguação da situação que envolve cada caso, antes de serem tomadas outras medidas. A legislação também aponta que o juiz deverá analisar, portanto, quando aquela prova vai ser essencial no feito ou não, e o quanto ela poderá ser considerada para o julgamento da ação. Confira!